VIDEO: Sinterklaasintocht Hoornaar

HOORNAAR • Sinterklaas en zijn Pieten zijn zaterdagmorgen ook in Hoornaar aangekomen.

Ondanks de kou werd de Goedheiligman door een grote schare kinderen en volwassenen opgewacht bij De Zes Molens.

Maar verhip... Hoofdpiet was er niet bij en ook het grote boek was zoek. Door in Hoornaar verstopte munten te verzamelen kwam het uiteindelijk toch allemaal weer goed.