VHL Lokaal en Harry van Tilburg uit elkaar

VIJFHEERENLANDEN • Het bestuur van VHL Lokaal heeft besloten de samenwerking met fractielid Harry van Tilburg per direct te beëindigen.

Dat laat het bestuur vrijdagavond weten in een persbericht. De 'burgemeesterskwestie' heeft een belangrijke rol gespeeld bij dit besluit.

Meningsverschillen

"Het bestuur is unaniem tot de conclusie gekomen dat er onoverkomelijke meningsverschillen zijn en dat de samenwerking tussen de fractie en de heer Van Tilburg niet meer verloopt zoals zij dit graag zou zien", laat het bestuur in een persbericht weten.

Het bestuur wijst er op dat VHL Lokaal een partij is die open staat voor mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, maar met één gemeenschappelijk belang en één gemeenschappelijke interesse, namelijk het wonen en leven in de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden.

Burgemeesterskwestie

"Integriteit en vertrouwen in elkaar en naar elkaar toe is belangrijk. Helaas is gebleken dat de partij geen vertrouwen meer heeft in het functioneren van de heer Van Tilburg. De 'burgemeesterskwestie' heeft hierin een belangrijke factor gespeeld", aldus het bestuur.

Harry van Tilburg bracht zaterdagmorgen het nieuws naar buiten dat de lijsttrekkers van de acht fracties niet verder wilden met burgemeester Wim Groeneweg als waarnemend burgemeester voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Openhartigheid

Van Tilburg verbond zelfs zijn politieke lot aan het aanblijven van Groeneweg. Zijn 'openhartigheid' werd hem door diverse politici niet in dank afgenomen.

Harry van Tilburg is nu namens VHL Lokaal wethouder in Vianen. Hij was de tweede man van VHL Lokaal op de kandidatenlijst van de partij tijdens de verkiezingen en werd woensdag gekozen als raadslid.

Onduidelijk is of Van Tilburg zijn zetel opgeeft of verder gaat als onafhankelijk raadslid.

André Bijl