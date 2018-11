Drie politici met voorkeurstemmen in raad Vijfheerenlanden

• Drie kandidaten komen door voorkeurstemmen in de Zederikse raad.

VIJFHEERENLANDEN • Op basis van de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden komen drie kandidaten met voorkeurstemmen in de raad.

Bij de PvdA gaat het om Kemal Koyuncu. De Leerdammer passeert daarmee de Zederikse PvdA-coryfee Ralf Krämer. De oud-wethouder stond tweede op de lijst van de sociaal-democraten.

Bij het CDA komt Marieke van der Spek (nummer acht op de lijst) in plaats van Zederik-wethouder Maks van Middelkoop die zesde stond.

SGP-er Ton de Bruijn moet als vijfde op de lijst voorlopig plaats maken voor de Zederikse wethouder Arie Donker. De Nieuwlander nam de tiende plaats in op de kandidatenlijst van de SGP.

Hoop voor afvallers

Overigens gloort er voor de afvallers nog hoop. SGP-er Donker staat tweede op de SGP-lijst van de Provinciale Staten in de provincie Utrecht.

Maart volgend jaar zijn er provinciale verkiezingen en het is de vraag of de Nieuwlander het raadslidmaatschap wil combineren met zijn activiteiten voor de provincie als hij daarvoor gekozen wordt.

Ook deelname van de SGP aan de nieuwe coalitie – waardoor de partij een wethouder levert – maakt de come-back van Ton de Bruijn in de plaatselijke politiek mogelijk.

Achterdeurtjes

Zoveel achterdeurtjes heeft Maks van Middelkoop niet. Alleen als het CDA straks een beroep op hem doet voor het wethouderschap blijft de inwoner van Ameide meedraaien in de plaatselijke politiek.

Als het CDA kiest voor een andere interne kandidaat – bijvoorbeeld Marcel Verweij – schuift Ridvan Elmaci (nummer 12 op de lijst) door. De oud-keeper van Leerdam Sport verzamelde 192 voorkeurstemmen.

PvdA-er Ralf Krämer komt weer in beeld als een van de nu gekozen kandidaten – Joop van Montfoort, Christel van 't Pad en Kemal Koyuncu - aan de slag gaat als wethouder of afziet van zijn of haar zetel.

André Bijl