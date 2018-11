Kinderen School met de Bijbel Noordeloos naar brandweerkazerne

NOORDELOOS • De kinderen van groep 3 van de School met de Bijbel in Noordeloos zijn vrijdag 23 november op bezoek geweest bij de brandweerkazerne in Hoornaar.

Het thema in de klas ging over de hulpdiensten en als afsluiting zijn de kinderen door de brandweer opgehaald en mochten ze een kijkje nemen in de kazerne.