Doe Mee! Molenlanden kijkt bij vormen coalitie eerst naar de grootste partijen

MOLENLANDEN • Doe Mee! Molenlanden, de lokale partij die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor Molenlanden de grootste werd, begint de komende dagen met de verkennende gesprekken om een coalitie te vormen.

Daarbij kijkt Doe Mee! met name naar de grootste partijen, laat lijsttrekker Joke Stravers weten. "Het ligt nog helemaal open, maar onze kijkrichting gaat wel naar de partijen waar de kiezers het meest op hebben gestemd. Dat is van begin af aan ons uitgangspunt geweest: gehoor geven aan de stem van de inwoners zelf."

Zeker zo belangrijk bij de invulling van de nieuwe coalitie is dat de politiek wat Doe Mee! Molenlanden betreft echt politiek kan zijn. "In Molenwaard hadden we coalitie die tachtig procent van de zetels besloeg. Je kunt je afvragen of dat nog politiek is. Wij willen naar een constructie waarbij er voor de oppositie ook kansen en mogelijkheden zijn om hun inbreng te verwezenlijken."