Ad de Regt informateur coalitievorming Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Ad de Regt - was wethouder in IJsselstein en Oudewater - is aangewezen als informateur voor de coalitievorming in Vijfheerenlanden.

De inwoners van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden hebben woensdag gestemd voor de raad van hun nieuwe gemeente. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, start het proces van coalitievorming.

Het proces van coalitievorming bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt begeleid door een informateur. De informateur onderzoekt op basis van gesprekken met alle fractievoorzitters van de deelnemende partijen welke coalitie(s) op een breed draagvlak in de raad kunnen rekenen.

Het onderzoek van de informateur wordt verwerkt in een openbare rapportage aan alle fracties. Hierin wordt weergegeven op basis waarvan de informateur zijn advies voor één of meerdere coalities heeft gebaseerd. Deze rapportage leidt tot het tweede deel van het formatieproces: de formatiefase.

De fractievoorzitters van de acht partijen die deelnamen aan de verkiezingen in de gemeente Vijfheerenlanden hebben besloten om Ad de Regt te vragen om als informateur het eerste deel van de coalitievorming te gaan begeleiden. De Regt is daartoe bereid en zal per direct starten met zijn opdracht.

Ad de Regt (61) was wethouder in de gemeenten IJsselstein en Oudewater en was onlangs nog formateur van de coalitie in de gemeente Woerden. Hij is al meer dan 30 jaar werkzaam in het lokale publiek domein. Daarin vervulde hij diverse rollen, onder andere als bestuurder, adviseur, procesbegeleider, mediator en coach. Daarnaast was hij voorzitter/bestuurder van diverse organisaties in onderwijs, welzijn en cultuur. Hij kent de gemeenten in Vijfheerenlanden en de bestuurlijke context goed vanuit vroegere activiteiten, maar is daar niet meer direct bij betrokken.

Fractievoorzitter Maria de Jong (CDA), namens de acht partijen: "We zijn blij dat we in deze fase van de coalitievorming gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van Ad de Regt. We willen met alle partijen aan de slag te gaan en kijken vol vertrouwen vooruit."

De gemeente Vijfheerenlanden (55.000 inwoners) is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en zal per 1 januari 2019 formeel van start gaan.