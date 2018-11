Newborn shoot voor baby's in het Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Pasgeboren baby's en hun ouders die verblijven in het Beatrixziekenhuis werden op vrijdag 16 november verrast met een fotoshoot en goodiebags.

De actie was een initiatief van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen in het kader van de Wereld Prematuren Dag die op 17 november plaatsvond.

Fotoshoot

Tineke Giesbers, fotograaf bij Stichting Earlybirds, kwam langs op de kinder- en kraamafdeling van het Beatrixziekenhuis om pasgeborenen op de foto te zetten. "We vinden dit een ontzettend leuke actie," vertelt Pietje Boel, teamleider van de kinderafdeling.

"Het is voor ouders erg leuk als er professionele foto's van hun baby worden gemaakt. Daarnaast is het een mooie manier om aandacht te vragen voor de impact van een ziekenhuisverblijf bijvoorbeeld bij vroeggeboorte."

Goodiebags

De ouders van de pasgeboren baby's kregen naast de fotoshoot ook een goed gevulde goodiebag. De goodiebags werden overhandigd door vrijwilligers van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen. De vrijwilligers van de stichting deelden de tasjes uit in maar liefst 80 ziekenhuizen in Nederland. De tasjes waren gevuld met allerlei spulletjes, zoals tijdschriften over ouderschap en verzorgingsproducten.