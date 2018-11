Huurders Fien Wonen bovengemiddeld tevreden

ZEDERIK • De huurders van Fien Wonen zijn bovengemiddeld tevreden over hun woningbouwvereniging.

Dat meldt Fien Wonen, die zich daarbij baseert op een onderzoek van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Aedes maakt jaarlijks de prestaties van corporaties inzichtelijk in de Aedes-benchmark. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid.

In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. Er doen bijna 300 woningcorporaties mee. Dat is 90 procent van alle corporaties in Nederland. Ook Fien Wonen neemt deel aan deze Benchmark. Met uitzondering van de bedrijfslasten per woning, scoort Fien Wonen beter dan de gemiddelde woningcorporatie. Op het prestatieveld Huurdersoordeel scoort Fien Wonen zelfs bovengemiddeld (A-score).

Nieuwe huurders geven Fien Wonen gemiddeld een 7,7, huurders die verhuizen geven gemiddeld een 7,6 en huurders met een reparatieverzoek waarderen de dienstverlening zelfs met een 8. Ook op de overige prestatievelden doet de woningcorporatie het goed met een B-score (gemiddelde landelijke score). De bedrijfslasten per woningen zijn 34 euro hoger dan het gemiddelde van de sector, maar vallen nog steeds ruim in de range van de B-score.

Blij met resultaat

Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder is blij met het resultaat: "Fien Wonen staat voor goede en flexibele dienstverlening. Dat onze huurders dit ook zo positief waarderen is natuurlijk de kers op de taart. De uitkomsten van de Aedes-benchmark laten zien dat we vooral door moeten gaan op de ingeslagen weg, waarbij we veel aandacht hebben voor onze klanten, betaalbaar wonen en duurzaamheid. Daarbij blijven we natuurlijk, samen met onze huurders, kijken naar waar het nóg beter kan."