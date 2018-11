VIJFHEERENLANDEN • "Wat een mooie uitslag. Wat een prachtige verrassing. CDA-lijsttrekker Maria de Jong kraaide het woensdagavond in Het Dak in Leerdam uit van plezier na de eclatante stembusoverwinning van haar partij.

"Geweldig dat zoveel inwoners ons hun vertrouwen hebben gegeven." De Jong stelt vast dat het CDA een heel zichtbare campagne heeft gevoerd. "In elk dorp en ik elke wijk waren we met mensen vertegenwoordigd. Een bewijs dat we echt dichtbij zijn." De uitslag van VHL Lokaal valt haar tegen, de sterke uitslag van de SGP had De Jong wel verwacht.

Het CDA neemt het initiatief in de komende formatie. De partij schakelt daarvoor een informateur van buiten in. Een voorkeur voor een bepaalde coalitie spreekt ze niet uit. "We gaan met iedereen in gesprek."

De SGP eindigde als tweede en zag een restzetel net naar het CDA gaan. Toch is lijsttrekker Arie Keppel dik tevreden en laat zich met een brede grijns feliciteren. "Een heel mooie uitslag, ik ben er erg blij mee. We hebben het alleen in Vianen een beetje laten liggen." Keppel signaleert twee verrassingen: "Het CDA heeft het boven verwachting gedaan, VHL Lokaal valt wat tegen. Die hebben toch een iets minder trouwe achterban." Keppel doet graag mee aan een nieuwe coalitie en sluit geen enkele daarbij partij uit."

VHL Lokaal-lijsttrekker Teus Meijdam is een tikje teleurgesteld. "We hadden op iets meer gehoopt. De lage opkomst van 49 procent heeft ons genekt. Die is bepalend geweest voor de uitslag." Ondanks de wat tegenvallende uitslag doet VHL Lokaal graag mee aan de nieuwe coalitie. "We zijn tenslotte nog altijd de derde partij."

PvdA-voorman Joop van Montfoort is ronduit opgelucht. "Ik ben heel erg tevreden. Bij sommige voorspellingen kwamen we uit op twee zetels. We hebben er nu drie. Prachtig."

Met name aan het begin van de avond vielen de uitslagen voor de sociaal-democraten tegen. "Toen was het even billen knijpen. Onze stembureaus kwamen pas aan het eind aan bod."

En ook de PvdA sluit deelname aan de coalitie niet uit. "Natuurlijk besturen we graag mee. Maar we hebben maar drie zetels, dus moeten we afwachten of we gevraagd worden."