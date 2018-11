Doe Mee! Molenlanden absolute winnaar in Molenlanden; in één keer de grootste

MOLENLANDEN • Doe Mee! Molenlanden is met afstand dé winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Molenlanden.

De lokale partij, een samenwerkingsverband tussen de PvdA-afdelingen Giessenlanden en Molenwaard en Gemeentebelangen Molenwaard, pakte zeven van de 27 zetels. Daarmee liet de partij het CDA (zes zetels), SGP en ChristenUnie (beide vijf zetels), VVD (drie zetels) en Progressief Molenlanden (één zetel) achter zich. Jezus Leeft haalde geen zetel binnen.

Uiteraard was er de vreugde bij Joke Stravers, samen met Berend Buddingh' duo-lijsttrekker van Doe Mee!. "Ik kan alleen maar zeggen: ongelofelijk. We hadden dit wel gehoopt, maar niet verwacht."

Teleurgesteld

De VVD liet bij monde van lijsttrekker Bram Visser 'een klein beetje teleurgesteld' te zijn. "Wij hadden ingezet op vijf zetels. Volgens mij hebben we een heel goede campagne gevoerd, maar de kiezer heeft anders gekozen. Mijn felicitaties naar Doe Mee!; de verwachtingen zijn hoog gespannen, ze mogen het nu als grootste partij gaan waarmaken."

Progressief Molenlanden, een partij die zich enkele maanden geleden ter linkerzijde afspliste van Doe Mee!, bleef steken op één zetel. Lijsttrekker Paul Verschoor zag het desondanks positief in. "We zijn pas een week of vier geleden begonnen met onze campagne, met een budget van 1200 euro. Van niets naar één zetel, daar mogen we niet ontevreden over zijn. Het is een springplank voor de toekomst."

Stabiliteit

Ad van Rees (CDA) zag dat zijn partij niet de grootste werd. "Ik ben een klein beetje teleurgesteld." Harry Stam (ChristenUnie) koesterde 'zijn' vijf zetels. "Stabiliteit, dat woord komt als eerste in mij op. Dat is goed in roerige tijden en we zijn hier heel blij mee."

Als laatste liet Corné Egas, lijsttrekker van de SGP, weten niet ontevreden te zijn. "In Molenwaard waren we de grootste, in Giessenlanden de kleinste. Dat we nu ongeveer gedeeld derde zijn, betekent dat we het goed gedaan hebben."