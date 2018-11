VIJFHEERELANDEN • Het CDA is de grote winnaar geworden van de verkiezingen in de Vijfheerenlanden. De partij haalt – onder voorbehoud – zeven zetels.

De SGP eindigde als tweede met vijf zetels. VHL Lokaal sleepte ook vijf zetels in de wacht.

Felicitaties aan @MGMdeJong als winnaar van de verkiezingen in mijn prachtige gemeente @5heerenlanden https://t.co/0uGWW4uQBG — Sjors Fröhlich | #ikhoorbijbnr (@SjorsFbnr) November 21, 2018

De CU eindigde als vierde met vier zetels.

VVD, D66 en de PvdA komen op drie zetels. Nieuwkomer Groen Links haalde een zetel.

Bij het bepalen van de einduitslag donderdag kan de zetelverdeling nog wijzigen.

Met name tussen CDA en SGP is het nog spannend, omdat het CDA net een restzetel voor de neus van de SGP wegkaapte.