Doe Mee! Molenlanden virtueel op zes zetels; Buddingh': Arkel gaat naar Molenlanden

MOLENLANDEN • De uitslagen van de verkiezingen in Molenlanden laten halverwege duidelijk zien dat nieuwkomer Doe Mee! Molenlanden een prominente rol in de Molenlandse politiek gaat spelen.

Virtueel stond de partij rond half elf op zes zetels van de 27 beschikbare zetels. Met name Arkel zorgde voor een zet in de rug. "Dat is deels het Berend Buddingh'-effect", knikt duo-lijsttrekker Buddingh', inwoner van Arkel. "We hebben in elke kern op de persoon campagne gevoerd."

Hij kon het niet laten een steek onder water te maken richting Progressief Molenlanden, die voorstelde een correctief referendum in Arkel te houden over het al dan niet overgaan van dit dorp naar Gorinchem. "De tijd van De Ontkoppeling is voorbij, we gaan gewoon naar Molenlanden. Er is wat ons betreft geen enkele sprake van een referendum."