VIJFHEERENLANDEN • En er zijn nieuwe uitslagen. De stembureaus in Zijderveld en De Linde in Meerkerk geven de uitslagen door. In Zijderveld is de SGP de grote winnaar met het CDA als goede tweede.

In De Linde trekt de ChristenUnie de meeste stemmen, voor VVD en CDA.

Na drie stembureaus leidt het CDA met 328 stemmen, gevolgd door SGP met 301 en de CU met 299 stemmen. VHL Lokaal valt wat tegen en is vierde.

"Fantastisch, we genieten van het moment", zegt CDA-lijsttrekker Maria de Jong.

VHL Lokaal leider Teus Meijdam houdt de moed erin. "Onze bolwerken – Leerdam en Vianen – komen nog."