LEERDAM • Met een forse cimbaalklap liet Casey's BigBand klokslag in het Dak in Leerdam weten dat het 21:00 uur is.

"De stembussen zijn dicht. We gaan tellen. De eerste uitslagen komen rond half tien binnen", belooft burgemeester Tjerk Bruinsma.

De politici kijken terug op een slopende campagne. Gisteren om negen uur was ik nog aan het flyeren", zegt Geuff Middelkoop van VHL Lokaal.

Bram Schoonhoven van het CDA hield zich vooral bezig met het plaatsen van alle campagneborden. "Jullie hebben je goed laten zien", complimenteert Bruinsma.

Ook De PvdA houdt een goed gevoel over aan de campagne.

Langzaam vult Het Dak zich met politici en belangstellenden.

Het wachten is op de eerste uitslagen.

Wat al wel duidelijk is: het opkomstpercentage lijkt laag te zijn.