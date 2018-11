MOLENLANDEN • Veel Molenlanders zijn er niet van overtuigd dat de aanpak van de kruising van de N214 en de N216 de doorstroming voldoende zal verbeteren.

Dat blijkt uit een panelonderzoek van bureau Toponderzoek, waarmee Kontakt Mediapartners samenwerkt. Van de bijna driehonderd respondenten die reageerden gaat minder dan de helft, 48 procent, er vanuit dat de extra opstelstroken op het hoge kruispunt de doorstroming voldoende zullen verbeteren. Zeventien procent gaat ervan uit dat dit juist niet zal gebeuren, een grote groep (27 procent) is neutraal.

Opvallend is dat in veel reacties een verbetering van de doorstroming meteen ook een risico inhoudt. 'Als de doorstroming té goed wordt, lokt dat 'sluipverkeer' uit, waardoor het effect minder wordt dan beoogd', reageert één van de leden van het burgerpanel in Molenlanden. En een ander: 'Juist de verbetering zal tot meer gebruik van de N214 verleiden.'

Noodzakelijk|

Dat de verkeersoverlast, met name in de spits, op dit drukke kruispunt een probleem, daar is een grote meerderheid wel van overtuigd. Van de respondenten antwoordt 86 procent dat dit (zeer) noodzakelijk is. Slechts drie procent vindt het niet nodig; elf procent is neutraal of weet het niet.

'De aanpak van het wegennet in de hele Waard is hard nodig. Smal, te krap, fietsers dwars door vrachtverkeer heen, te veel zwaar en gevaarlijk verkeer door dorpskernen. De provincialewegen zijn niet berekend op dit verkeer.' En: 'Er zijn tijdstippen dat je een half uur eerder van huis moet als je ergens heen wilt via het hoge kruispunt.'

Regelmatig wordt verwezen naar de rijkswegen A15 en A27 als 'boosdoener'. 'Als de doorstroming op de omliggende A-wegen in orde zou zijn, zou dit lokale wegnetwerk veel minder belast worden. Maar of dit ooit gebeurd?' En 'Gezien de huidige praktijk is de aanpak van het kruispunt zeer noodzakelijk, omdat bij problemen op de A15 en de A27 direct deze route wordt genomen.' Nog een oorzaak van de opstoppingen: langzaam verkeer: 'Onder meer trekkers blijven een probleem voor de doorstroming.'

Daarnaast wordt de mogelijkheid geopperd om de verkeerslichten te vervangen door een rotonde. 'Alle andere kruispunten zijn vervangen door rotondes en dit zorgt voor een geleidelijke doorstroming. Verkeerslichten zijn over een weliswaar veilige, maar logistiek belemmerende methode.'

