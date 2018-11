Nieuws over gemeenteraadsverkiezingen volgen via liveblog Het Kontakt

MOLENLANDEN/VIJFHEERENLANDEN • Inwoners van de nieuwe gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden mogen op woensdag 21 november stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Er worden door beide gemeenten uitslagenavonden georganiseerd, maar belangstellenden kunnen ook liveblogs volgen op www.hetkontakt.nl/alblasserwaard.

Redacteuren van de krant zijn aanwezig bij de uitslagenavonden en houden de website up to date. In artikelen en een live blog worden reacties, foto's en filmpjes geplaatst van de uitslag van de verkiezingen en de reacties daarop van politieke partijen. Vanaf ongeveer 21.00 uur worden de eerste berichten verwacht.

Molenlanden

De uitslagenavond voor de nieuwe gemeente Molenlanden wordt vanaf 21.00 uur gehouden in De Spil aan de Willem van den Heerikweg 1 in Bleskensgraaf. Parkeren kan op het Melkwegplein. Inwoners van Molenwaard en Giessenlanden die nog niet weten op welke partij zij willen stemmen, kunnen gebruik maken van het online kieskompas: https://molenlanden.kieskompas.nl/nl/#!/

Vijfheerenlanden

De uitslagenavond voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt vanaf 20.30 uur gehouden in Partycentrum Het Dak aan de Tiendweg 9 in Leerdam.