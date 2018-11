Zederik: bijdrage en lening dorpshuis Brandpunt in Nieuwland

NIEUWLAND • Dorpshuis Brandpunt krijgt van de gemeente Zederik een bijdrage van 199.100 euro en een lening van 305.000 euro om het pand op te knappen en te verduurzamen.

Die knoop hakten de Zederikse partijen maandagavond unaniem door. Dat kostte wel wat heen en weer gepraat tijdens een tweetal schorsingen. Pijnpunt was het feit dat herindelingspartners Leerdam en Vianen eerder voor een voorgestelde bijdrage van 250.000 euro waren gaan liggen. Wethouder Arie Donker: "Ik heb met wethouders te maken die niet zo soepel zijn. Zij schermen met hun dorpshuizen die volgens hen ook geld nodig hebben."

Een voorstel van de ChristenUnie om dan maar met een lening van 150.000 euro te werken, haalde het ook niet. Het uitgangspunt dat Leerdam en Vianen daarvoor niet hoefden in te stemmen, veegde wethouder Herman van Santen van tafel. Hij deed echter wel een suggestie: "Tot 200.000 euro hoef je het alleen te melden."

Onderhandelingen

In een eerste schorsing grepen de partijen die mogelijkheid aan. Kees Matsinger (ChristenUnie): "Wij stellen voor een bijdrage van 199.100 euro aan Brandpunt te geven, samen met een lening van 305.000 euro. Die lening zal door de nieuwe raad bekrachtigd moeten worden. Ik verwacht dat in de onderhandelingen die na de verkiezingen zullen volgen dit met kracht ingebracht zal worden. Maar hiermee hebben we in ieder geval de 199.100 euro veilig gesteld."

Alleen Marieke van der Spek (CDA) had haar bedenkingen. "De lening en de bijdrage staan in één voorstel; moet er dan niet voor beide toestemming van Leerdam en Vianen komen?" De geruststelling van Van Santen dat dat niet het geval is, haalde haar over de streep.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Nieuwland is blij met de uitkomst, zij het wel met een lichte reserve. "We hadden gevraagd om een bijdrage van 250.000 euro", zeggen de bestuursleden Arjan van der Ham en Jan Baars. "Maar je moet reëel zijn: dit is het hoogst haalbare. Het risico om dit door te schuiven naar een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college is te groot; je bent zo weer maanden verder voordat er duidelijkheid is. Wij zijn dankbaar dat de raadsleden er echt alles aan gedaan hebben om dit toch nog mogelijk te maken."

Naast de 199.100 euro is er ook nog de lening van 305.000 euro. Hard nodig, stellen de twee Nieuwlanders. "Het geld is noodzakelijk om ons dorpshuis te verduurzamen en energiezuiniger te maken. Doordat de stookkosten omlaag gaan, blijft er geld over om de rente te betalen. En meer, want het zal een forse besparing worden."

Geurt Mouthaan