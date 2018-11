VVD stelt vragen over toewijzing huurwoningen aan statushouders

VIJFHEERENLANDEN • VVD Vijfheerenlanden heeft vragen gesteld over de toewijzing van huurwoningen aan statushouders, volgens een eerder artikel in het AD zou voor deze groep een voorrangsbeleid gaan gelden in de nieuwe fusiegemeente.

De liberalen zetten hier vraagtekens bij, want: "Het betreft hier beleid van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en dat is voorbehouden aan de nieuwe gemeenteraad. Daarbij komt dat de situatie op de woningmarkt zodanig nijpend is dat het nog maar de vraag is of een voorrangsbeleid voor statushouders wel langer gewenst is." VVD pleit ervoor om tot de nieuwe gemeente een feit is, "een terughoudend beleid te voeren" met betrekking tot het voorrangsbeleid voor statushouders. En wil dat de uiteindelijke knoop hierover wordt doorgehakt door de nieuwe gemeenteraad.