Uitzwaaifeestje van dorpshuis Noordeloos en beheerster Ina Teeuwen

NOORDELOOS • Met een muzikaal uitzwaaifeest nam Noordeloos zaterdagavond afscheid van het dorpshuis en van beheerster Ina Teeuwen.

Noordeloos krijgt met het Noorderhuis een gloednieuw dorpshuis. 's Middags werd Ina Teeuwen al door Sinterklaas geridderd in de Orde van de Gouden Pepernoot. "Het was een geweldig feest, met heel veel publiek", blikt zij terug. "Het is hartverwarmend hoeveel mensen zich in hebben gezet om deze dag tot een succes te maken. Dat is gelukt, want de hele dag door moesten wij traantjes weg vegen."

Overigens is het dorpshuis nog niet definitief gesloten; zolang het Noorderhuis nog niet af is, blijven de deuren open en is Ina Teeuwen er te vinden.