Zuid-Holland wil gebruik dierlijke mest in plaats van kunstmest

REGIO • De provincie Zuid-Holland maakt geld vrij om onderzoek te doen naar goede dierlijke mest.

Op dit moment mag dierlijke mest vanwege het hoge fosfaatgehalte slechts beperkt gebruikt worden. 'Er is echter een innovatieve techniek die de hoeveelheid fosfaat in de mest flink kan verminderen', meldt VVD Zuid-Holland in een persbericht.

Die techniek krijgt nu een steun in de rug van de provincie. Het plan is een initiatief van VVD, GroenLinks, SP, D66, Leefbaar Zuid-Holland, 50Plus, Groep Zuid-Holland, SGP&CU, CDA en PVV. De partijen wijzen erop dat dierlijke mest veel voordelen heeft ten opzichte van kunstmest.

Gezondheid

"Dierlijke mest is beter voor de gezondheid van de bodem en van planten en dus voor de gezondheid van ons voedsel", zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. "Bovendien zorgt het voor meer leven in de bodem. Dat levert voedsel op voor boerenlandvogels."

Dierlijke mest met een verlaagd fosfaatgehalte wordt in de praktijk nog weinig gebruikt. De initiatiefnemers willen daar verandering in brengen door de provincie Zuid-Holland zich aan te laten aansluiten bij lopend onderzoek, proeven te doen en andere provincies op te roepen een bijdrage te leveren.