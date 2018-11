SGP Zederik: 'Met stomheid geslagen dat wethouder niet bij bezoek minister mocht zijn'

ZEDERIK • SGP Zederik vindt het onbegrijpelijk dat wethouder Maks van Middelkoop (CDA) van VVD Vijfheerenlanden niet aanwezig mocht zijn bij het werkbezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, op zaterdag 10 november.

Maandagavond vroeg fractievoorzitter Evert Geluk aan wethouder Van Middelkoop of hij met de minister gesproken had, welke oplossing de minister te bieden had en hoe hij dat toe wilde passen in het gemeentelijk beleid.

De wethouder was kort en krachtig in zijn antwoord: "Eind oktober hebben wij als wethouders van de Vijfheerenlanden-gemeenten bij de VVD het verzoek neergelegd of we aanwezig konden zijn. Op 9 november kregen we de reactie dat dat wat betreft de VVD geen toegevoegde waarde had. We zijn er dus niet bij geweest."

Met stomheid geslagen

Dat verbaasde Geluk hogelijk. "Juist de VVD heeft de verkeersveiligheid in Meerkerk nadrukkelijk ingebracht en de wethouder erop gewezen dat hij daarop actie moest ondernemen. Dan komt de minister en laat u de wethouder weten dat zijn aanwezigheid geen toegevoegde waarde heeft. Ik ben met stomheid geslagen."

Hanneke van der Leun, VVD-fractievoorzitter, plaatste de reactie op het verzoek van de wethouders in perspectief. "Wij wilden met een open blik naar de verkeersproblematiek kijken en dat is breder dan alleen Vijfheerenlanden. Daarom vonden wij de aanwezigheid van de wethouders niet van toegevoegde waarde."

Onvrede

Het nam de onvrede bij de SGP niet weg. Evert Geluk: "Bij de informatieavond in De Linde over deze problematiek schitterde u door afwezigheid. Juist zo'n lokaal probleem moet je onder de aandacht van de minister brengen."