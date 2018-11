Weg vrij voor windmolens bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem

GORINCHEM • De omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee windmolens bij bedrijventerrein Groote Haar is definitief.

Dat is goed nieuws voor Energiecoöperatie De Knotwilg en Eneco die het windpark ter noorden van Gorinchem gaan realiseren en exploiteren onder de naam 'Energie Groote Haar BV'.

In opdracht van de gemeente Gorinchem geven Energiecoöperatie de Knotwilg en Eneco handen en voeten aan het windpark. Dat doen ze samen onder de naam: 'Energie Groote Haar BV'. De groene energie die straks wordt opgewekt, is bestemd voor bedrijven op het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar en voor de inwoners van Gorinchem, Arkel, Schelluinen en Hoogblokland.

Bereikbaar maken bouwlocaties

Het duurt nog even voordat de bouw van het windpark daadwerkelijk start. De gemeente gaat de bouwlocaties eerst bereikbaar maken voor het werkverkeer. De lokale wegen en bruggetjes zijn ongeschikt om de zware en lange delen van de windmolens over te vervoeren. En de aanleg van het bedrijventerrein start pas later. De gemeente gaat daarom een tijdelijke op- en afrit aanleggen naar de A27.

Investeren in de windmolens

Als de molens er staan, kunnen Inwoners in en rond Gorinchem straks hun eigen groene energie opwekken en gebruiken. Dat kan door een stukje van de windmolens te kopen en windenergie af te nemen. Het is ook mogelijk om in de windmolens te beleggen zonder dat je energie afneemt. Investeren kan nu al door geld te lenen aan Energiecoöperatie de Knotwilg voor de realisatie van de molens. Meer informatie: www.energiecooperatiedeknotwilg.nl.