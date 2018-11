Aannemer Mourik benoemt 71 personeelsdirecteuren in strijd om technisch personeel

GROOT-AMMERS • In de strijd om technisch personeel te werven, heeft Mourik 71 personeelsdirecteuren aangesteld. Het gaat om een tijdelijke benoeming tijdens de arbeidsmarktcampagne 'Wie zegt mij dat ik beter af ben bij Mourik', die maandag van start is gegaan op sociale media.

Hiermee stapt het familiebedrijf af van uitsluitend reguliere personeelsadvertenties en brengt het geïnteresseerden in direct contact met hun mogelijk toekomstige collega's via WhatsApp en in een persoonlijk gesprek.

"We hebben in Nederland en België in totaal 71 collega's geselecteerd die het gezicht worden van onze campagne 'Wie zegt mij dat ik beter af ben bij Mourik'. Elk gezicht, variërend van zijn of haar toekomstige collega, leidinggevende of assistent wordt ingezet om de belangrijkste vacatures bij Mourik in te vullen. In totaal hebben we dus 71 'personeelsdirecteuren' die direct contact hebben met kandidaten", stelt Kees Jan Mourik, bestuursvoorzitter van Mourik.

Mourik: "In de online-campagne staat bij elk gezicht een WhatsApp koppeling en telefoonnummer. Iedereen die meer wil weten over werken bij Mourik kan direct contact opnemen en de collega's het hemd van de lijf vragen over de vacature en het bedrijf. Deze manier lijkt ons succesvoller dan de geijkte personeelsadvertenties die eenrichtingsverkeer zijn."

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de branches waarin Mourik actief is, is krap. Het is dan ook een must om die op een onderscheidende en relevante manier te benaderen. RedpepperArbeidsmarktCommunicatie ontwikkelde samen met Mourik de strategie, het concept en de uitwerking voor deze campagne, gebaseerd op een serie interne interviews. Hieruit bleek een zeer hoge tevredenheid bij medewerkers over werken bij Mourik.

Het idee om de mensen zelf te laten vertellen hoe leuk het is om bij Mourik te werken is vervolgens vertaald met toepassing van de meest actuele technologische communicatiemiddelen. "Daarmee straalt het bedrijf niet alleen innovatie en vertrouwen in de eigen medewerkers uit, maar maakt contact voor kandidaten ook heel laagdrempelig."

Mourik: "We hebben op dit moment meer dan 60 vacatures. Van betonreparateur tot projectleiders. Onze campagne start op 19 november aanstaande Het zou fantastisch zijn als we door deze baanbrekende actie het nieuwe jaar met een voltallige bezetting in kunnen gaan."