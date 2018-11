Zangavond in Nieuw-Lekkerland voor kerk in Albanië

NIEUW-LEKKERLAND • Stichting Hoop voor Albanië organiseert op zaterdag 1 december in samenwerking met zanggroep Gideon een zangavond in de Ontmoetingskerk in Nieuw-Lekkerland om het werk in Albanië bekend te maken.

De toegang is gratis, maar er wordt een collecte gehouden voor de verbouwing van een kerk in Malic in het oosten van Albanië, waar sinds anderhalf jaar weer diensten gehouden worden in het gebied van de Roma-zigeuners. Er zijn daar onlangs twaalf vrouwen tot geloof gekomen. "Er staat daar wel een kerk, maar er moet heel veel aan gedaan worden om daar samen te kunnen komen", vertelt Kees Verheul uit Papendrecht.

Hij is al bijna dertig jaar verbonden aan Stichting voor Hoop voor Albanië. "In 1991 gingen de grenzen van het land open. Ik ben er toen voor Open Doors heengegaan om de gelovigen daar te bemoedigen. Het was de bedoeling dat ik er één keer heen zou gaan, maar inmiddels ben ik er 95 keer geweest."

Op de vraag waarom, vertelt hij kort en krachtig dat het nog steeds nodig is om de gelovigen daar te helpen. Er waren toen alleen Katholieke kerken en moskeeën voor Moslims. Mede door het werk van Stichting Hoop voor Albanië staan er nu 250 kerken in het land op de Balkan.

"We hebben er duizenden stoelen gebracht en onnoembaar veel schoolmeubilair en stoelen, dekens en matrassen." De hulpgoederen gingen niet alleen naar de kerken, maar ook naar scholen, een psychiatrische inrichting, ziekenhuizen en bejaardenhuizen.

"Er komt een vraag binnen en dan kijken we of we kunnen regelen", vertelt Jan de Jong uit Nieuw-Lekkerland. Samen met zijn vrouw Dinie heeft hij al vele reizen meegemaakt naar Albanië. De stichting wordt in Nederland ondersteund door kerken van allerlei gezindten. "Daarnaast werken we de laatste jaren steeds meer samen met organisaties en kerken vanuit landen als Noorwegen, Engeland en de Verenigde Staten."

De zangavond met Gideon is één van de activiteiten in de regio om het werk van Stichting Hoop voor Albanië meer bekendheid te geven en mensen te betrekken bij het project om een kerk te kunnen verbouwen in het arme oosten van Albanië. Hier komen ruim 100 mensen bij elkaar, maar het gebouw heeft dringend een opknapbeurt nodig. Tijdens de zangavond zal er informatie gegeven en foto's en een korte film vertoond worden van het werk van Stichting Hoop voor Albanië.

De aanvangstijd is 19.30 uur. Om 19.00 uur is de kerk open.