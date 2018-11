Molenstichting SIMAV lanceert lesbrief voor basisscholen

ALBLASSERWAARD • Basisscholen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ontvangen deze maand van molenstichting SIMAV een lesbrief over molens van deze twee streken.

Door middel van deze lesbrief worden leerlingen van groep zeven en acht basiskennis bijgebracht over molens, hun functie en hun verleden. Molenstichting SIMAV onderstreept hiermee het belang van bekendheid met deze eeuwenoude machines.

Al 62 jaar zet de stichting zich in voor het behoud van haar molens. 'Om de instandhouding te waarborgen is het belangrijk de jeugd enthousiast te maken deze taak in de toekomst over te nemen', meldt de SIMAV in een persbericht. 'De lesbrief bevat een werkboek met daarin opdrachten en een informatief filmpje. Aansluitend wordt de mogelijkheid geboden klassikaal een molen te bezoeken.'