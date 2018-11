Veel deelnemers aan regionale kaaskeuring in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Zo'n 35 kazen werden afgelopen week ter keuring aangeboden aan een viertal keurmeesters op de regionale kaaskeuring te Molenaarsgraaf.

De kaasmakers, die tijdens het keuren met volle aandacht en spanning het oordeel van de jury afwachtten, zijn maanden geleden al druk geweest om hun boerengoud te produceren. Kaas heeft immers de nodige tijd nodig om op een uitgebalanceerde smaak te komen.

Bij de jonge kaas ging de eerste plaats naar V.d. Heuvel uit Molenaarsgraaf, direct gevolgd door Korevaar uit Brandwijk. In de categorie belegen was het kaasboerderij Van Schaijk uit Stellendam die de eerste prijs in ontvangst nam; V.d. Heuvel moest hier genoegen nemen met de tweede plaats.

Zuivelboerderij de Westplaat uit Sommelsdijk won in de categorie baby Goudse, waar de tweede plaats ingenomen werd door Van Rossum uit Vianen. José van Rossum ging ook huiswaarts met de eerste prijs bij de kruidenkazen, waar ze nipt Hooikaas uit Ottoland voor bleef.