Sinterklaas arriveert in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Ook in Hoogblokland kwamen zaterdag Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten aan.

Vijf dagen lang werd de spanning middels een eigen Sinterklaasjournaal (via Facebook en de scholen te zien) opgebouwd. Zaterdag was het dan zover en liep Hoogblokland (en omstreken) uit om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen. Ook Tante Suikerspin en Flip en Fleur waren er. Er is nog geen gebouw in Hoogblokland om het te vieren, dus werd net als vorig jaar de Schoolstraat gebruikt als feestlocatie. Meer foto's staan op de Facebookpagina 'Vrienden van Sinterklaas Hoogblokland'.