Nieuwe blusvoertuigen voor de brandweer

REGIO • Er gaan de komende jaren twintig nieuwe tankautospuiten in gebruik genomen worden door de brandweer in Zuid-Holland Zuid.

Vrijdag 16 november werd een overeenkomst ondertekend voor de aankoop van de nieuwe tankautospuiten. Het contract is ondertekend met de firma DRV Groep. De huidige voertuigen zijn ruim tien jaar oud en aan vervanging toe.

Een tankautospuit komt als eerste eenheid ter plaatse bij een incident en is ingericht om te kunnen handelen bij brand en hulpverlening. De tankautospuit die DRV Groep gaat leveren is van het merk MAN met een opbouw van Rosenbauer.

"Het voertuig is voorzien van de nieuwe bepakking volgens landelijke- en regionale richtlijnen en beschikt over de nieuwste technische middelen", vertelt projectleider Jan-Herman Duiven.

Aanbesteding

Voor de aankoop van nieuwe tankautospuiten geldt een verplichte openbare aanbesteding. In januari 2018 is gestart met het aanbestedingstraject voor de nieuwe blusvoertuigen. Uiteindelijk is op basis van beoordelingscriteria gekozen om de opdracht te gunnen aan DRV Groep uit Hoogeveen.

Duiven: "Tankautospuiten worden intensief gebruikt. Dit betekent dat we behoefte hebben aan betrouwbare en robuuste voertuigen, met bewezen technologieën waardoor hoge inzetbaarheid kan worden gewaarborgd. Samen met onze brandweermensen hebben we hun wensen en eisen in kaart gebracht en is de aanbesteding doorlopen."

Planning

DRV levert 20 tankautospuiten in een periode van vier jaar. Volgens de planning zal de eerste tankautospuit in 2019 worden opgeleverd. Dan volgt een opleiding- en oefentraject voor de medewerkers van de kazerne die een nieuw voertuig ontvangen. De voertuigen worden gefaseerd uitgegeven in Zuid-Holland Zuid.

De overeenkomst is ondertekend door algemeen directeur VRZHZ dhr. C. Post en commercieel directeur DRV-Groep dhr. R. Niks en controller dhr. E. Otten van DRV-Groep.