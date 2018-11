Massale Viaanse steun voor burgemeester Wim Groeneweg

VIANEN • "Ik weet niet of de burgemeester beschadigd is, maar Wim Groeneweg heeft nog altijd mijn voorkeur als waarnemend burgemeester. Hij is gewoon mijn man." Dat zegt SGP-er Dick den Hertog, nummer drie op de lijst van de SGP Vijfheerenlanden.

De inwoner van Zijderveld stond in het kader van de verkiezingscampagne met oliebollen op de markt en beleefde een roerig dagje.

"Iedereen vindt het zo'n trieste mededeling dat Groeneweg niet in beeld is als waarnemer. Niemand begrijpt het. Wim Groeneweg is zeer geliefd in Vianen. Men vindt hem een echte burgervader."

Verstandig

Afgezien daarvan vindt Den Hertog het ook gewoon verstandig om de huidige burgemeester van Vianen als waarnemer aan te stellen. "Hij is als wethouder van Woerden gewend aan een grotere gemeente en heeft de hele procedure van de herindeling meegemaakt."

"Een nieuwe waarnemer moet zich helemaal inwerken. Daarom heb ik geen enkel begrip voor wat er nu gebeurt. Ik kies voor Wim Groeneweg als waarnemer. Daarna doorlopen we de procedure voor de kroonbenoemde burgemeester", aldus Den Hertog.

Solidair

Daarmee groeit het aantal politici dat zijn steun betuigt aan Groeneweg. VHL Lokaal-wethouder Harry van Tilburg verbond zaterdagmorgen zijn lot aan dat van de burgemeester.

Zaterdagmiddag betuigden Joop van Montfoort (PvdA), Tirtsa Kamstra (CU) en Christa Hendriksen (D66) hun steun aan de burgemeester.

Dat werd gevolgd door een foto waarbij de complete Viaanse politiek zich solidair verklaren met Groeneweg.

Voor de beurt

CDA-leidster Maria de Jong vindt dat de gezamenlijke lijsttrekkers met het maken van een profiel voor hun beurt hebben gesproken. "Dat had niet moeten gebeuren. Wat ons betreft nemen we de profielschets terug en gaan we het gesprek met de Commissaris van de Koning open in."

Ook VVD-lijsttrekker Hanneke van der Leun geeft groen licht aan een benoeming van Groeneweg als waarnemend burgemeester. "In de pers staat dat de lijsttrekkers bepaald hebben dat Wim Groeneweg geen waarnemend burgemeester gaat worden. Ik vind dat heel bijzonder."

"Na de verkiezingen volgt er een gesprek namens de nieuw gekozen raad met de Commissaris van de Koning. Dat gesprek gaat over het profiel voor de nieuwe waarnemend burgemeester. Alle acht lijsttrekkers hebben samen alvast voor de toekomstige raad voorbereidende input geleverd voor dit profiel."

Welkom

Van der Leun: "De lijsttrekkers gaan niet over de benoeming. Dat doet de Commissaris van de Koning op advies van de raad. Als de Commissaris hem voorstelt, is Wim Groeneweg wat ons betreft welkom als kandidaat."

"Het is voor Vianen een geweldige burgemeester. Het lijkt mij nu vooral heel vervelend voor de burgemeester dat zo'n voorbarig bericht in de pers verschijnt."

Radiostilte

SGP-lijsttrekker Arie Keppel was zaterdagavond niet voor commentaar bereikbaar, VHL Lokaal-voorman Teus Meijdam betracht voorlopig radiostilte. "Het lijkt me verstandig om na de verkiezingen even met elkaar om de tafel te gaan zitten om dit uit te praten."

Dat kan geen kwaad, want de kwestie zorgde voor een chaotische zaterdag, waarop meerdere politici het woord 'crisis' in de mond namen en waarop bovendien de vraag werd gesteld in hoeverre dit bestuurlijke tumult invloed heeft op de verkiezingen.

Perspectief

De komende dagen moet ook duidelijk worden of burgemeester Wim Groeneweg weer voluit in beeld is als waarnemer en of hij daar zelf nog wel zin in heeft.

Zaterdagmorgen ging hij er van uit dat de mededeling van de lijsttrekkers hem voor een voldongen feit plaatsten. "Ik neem aan dat het om een weloverwogen besluit gaat en men niet lichtvaardig met mijn gevoelens en belangen is omgegaan."

Enkele uren gloort er toch weer perspectief voor Groeneweg.

André Bijl