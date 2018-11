Harry van Tilburg geschokt door advies lijsttrekkers

VIANEN • Harry van Tilburg - wethouder in Vianen en tweede man op de lijst van VHL Lokaal - is geschokt door het nieuws dat Wim Groeneweg niet langer in beeld is als (waarnemend) burgemeester van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

"Ik ben het daar volledig mee oneens", laat hij zaterdagmorgen weten, als het nieuws net bekend is geworden.

Om te beginnen stoort het Van Tilburg dat alleen de lijsttrekkers tot dit besluit zijn gekomen. De kandidaat-raadsleden zijn door hun lijsttrekkers niet gevraagd naar hun mening.

Achterkamertje

"Dat zou met geheimhouding te maken hebben. Dat de lijsttrekker van Groen Links het eens is met dit besluit vind ik ook vreemd. Een complete nieuwkomer die zonder bekende achterban zo'n besluit durft te steunen. Dat laat wel zien dat de emotie het wint van de ratio."

Bovendien, benadrukt Van Tilburg: "Hier gaat de toekomstige raad over, niet de lijsttrekkers. Dit had straks besproken moeten worden, niet nu door acht politici in een behoorlijk besloten achterkamertje. Ik ben faliekant tegen deze solo-actie van de lijsttrekkers. Dit hoort gewoon niet."

Eerlijke kans

Daar komt bij dat Van Tilburg vindt dat Wim Groeneweg een eerlijke kans verdient als toekomstig burgemeester.

"Hij is volledig ingewerkt. We zitten nu al met een nieuwe organisatie, straks met een nieuwe gemeenteraad en Groeneweg weet overal van. Hij kent alle dossiers. Dan ga je zo'n man toch niet aan de kant zetten. Dit is zo slecht voor de gemeente. Een absurde gang van zaken."

Als het aan Van Tilburg ligt, wordt Wim Groeneweg straks 'gewoon' waarnemend burgemeester. "Laat 'm zich maar bewijzen. Dan kan de nieuwe raad volgend jaar een profiel opstellen."

Politieke toekomst

Van Tilburg wil er alles aan doen om deze stap te keren. Hij verbindt er zelfs zijn politieke toekomst aan.

"Als dit doorgaat, stap ik op. Dan heb ik echt geen vertrouwen meer in het plaatselijk bestuur. Dit moet gekeerd worden. Ik hoop dat Vianen zich laat horen. Wim Groeneweg is een fantastische burgemeester. Te gek voor woorden dat er zo met hem wordt omgesprongen."

Van Tilburg stelt vast dat het vertrek van Groeneweg wat hem betreft nog geen gelopen race is. "De kiezers kunnen woensdag laten zien dat we onze burgemeester niet zo maar laten vallen."

André Bijl