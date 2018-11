Vijfheerenlanden niet verder met Wim Groeneweg

VIANEN. Burgemeester Wim Groeneweg (61) gaat vrijwel zeker niet aan de slag als (waarnemend) burgemeester van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Tenminste niet als het aan de acht lijsttrekkers ligt van de partijen die komende woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In een 'brede profielschets' – die te zijner tijd meegegeven wordt aan de Commissaris van de Koning – laten de lijsttrekkers weten dat ze de voorkeur geven aan een onafhankelijke burgemeester die niet gekoppeld wordt aan een van de drie bestaande gemeenten.

Gebonden

Wim Groeneweg is volgens de lijsttrekkers te veel gebonden aan de gemeente Vianen. De indruk zou kunnen ontstaan dat Vianen de beide andere gemeenten zou 'overnemen'.

Het feit dat hij geen ervaring heeft als burgemeester van een herindelingsgemeente én het besturen van een gemeente met meer dan 50.000 inwoners zouden voor de lijsttrekkers bijkomende argumenten voor hun besluit zijn geweest.

De lijsttrekkers benadrukken dat het hen niet gaat om de persoon van Wim Groeneweg. "Als burgemeester zijn we zeer over hem te spreken. We waarderen hem bijzonder als mens", aldus de eerste reacties.

Profielschets

De profielschets voor de (waarnemend) burgemeester kwam aan de orde toen de lijsttrekkers bij elkaar zaten om procedurele zaken rond de verkiezingscampagne te bespreken.

Op advies van de griffie werd er meteen gesproken over een voorlopig profiel van de (waarnemend burgemeester).

De bijeenkomst had een vertrouwelijk karakter. Vandaar dat niet alle lijsttrekkers hun achterban raadpleegden en informeerden.

Teleurgesteld

In een eerste reactie laat burgemeester Groeneweg weten de opvattingen van 'de politiek' te respecteren. "Een burgemeester die zichzelf geschikt vindt is doorgaans juist niet geschikt."

Anderzijds is hij teleurgesteld over de gang van zaken. "Ik had graag burgemeester van de nieuwe gemeente geworden. Ik denk ook dat ik het had gekund. Maar er is nu een nieuwe werkelijkheid. Ik leg me daar bij neer. Daar moet ik mijn weg in zien te vinden."

Argumenten

Groeneweg kan zich niet helemaal vinden in de argumenten van de 'politiek'. "Ik ben jarenlang wethouder in Woerden geweest. Dat is een gemeente met meer dan 50.000 inwoners, dus ik ken die schaal wel."

"Hier in de Vijfheerenlanden ben ik vanaf de eerste dag betrokken geweest bij de herindeling. Dus ik beschik wel degelijk over die ervaring."

"Ik ben inderdaad burgemeester van Vianen, maar ik heb daarnaast geprobeerd me ook in de andere gemeenten te laten zien. Ik had me graag als burgemeester van de hele gemeente Vijfheerenlanden willen bewijzen."

In de loop van zaterdag verschijnt er een persbericht van de acht partijen.

André Bijl