Rijkswaterstaat houdt informatiebijeenkomst over N3 en Wantijbrug

PAPENDRECHT • Bewoners en ondernemers uit de regio kunnen zich op donderdag 22 november in Papendrecht laten informeren over de komende werkzaamheden aan de N3 en de Wantijbrug.

Op dinsdag 20 november is er ook een bijeenkomst in Dordrecht. Beide avonden duren van 17.30 tot 20.30 uur. De Wantijbrug wordt volgend jaar gerenoveerd en voorzien van een nieuwe brugklep en nieuw bewegingswerk. Het groot onderhoud aan de N3 start in het tweede kwartaal van 2020 en duurt twee jaar. De weg wordt voorzien van een nieuwe fundering en nieuw asfalt. Na deze werkzaamheden ligt de weg er weer als nieuw bij.

Programma

De informatiebijeenkomsten zijn vrij in te lopen en hebben het karakter van een informatiemarkt. Per project staat een aantal tafels over thema's als planning en hinder. Hier kunnen bezoekers informatie vragen aan medewerkers van Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten Dordrecht en Papendrecht. Tijdens elke bijeenkomst worden twee presentaties gegeven: de eerste om 18.00 uur en de tweede om 19.00 uur.

De bijeenkomst in Dordrecht vindt plaats in de Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50. De avond in Papendrecht vindt plaats in het gemeentehuis, Markt 22.

Voor meer informatie: http:// www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/n3-a15-a16-aanpak-drechtsteden/ Bellen kan ook: 0800-8002.