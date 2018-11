Leerlingen School met de Bijbel Noordeloos zamelen voedsel in voor Voedselbank

NOORDELOOS • De leerlingen van de School met de Bijbel in Noordeloos hielden rond dankdag een actie voor de Voedselbank.

Nadat de kinderen uitleg hadden gekregen over wat de Voedselbank betekent voor veel mensen in de omgeving en wat er ingezameld kon/mocht worden, werden de producten op een heuse 'voedselbank' in de gang verzameld.

Er werd erg veel meegenomen en vorige week brachten de kinderen dit bij de Voedselbank in Arkel.