Rechter vernietigt vergunning timmerwerkplaats aan Minkeloos in Noordeloos

NOORDELOOS • Vanwege een fout in de procedure heeft de rechter de door de gemeente Giessenlanden verleende vergunning voor de bouw van een timmerwerkplaats aan de Minkeloos 6 in Noordeloos vernietigt.

In het voorjaar van 2017 wilde het college van B&W van Giessenlanden een omgevingsvergunning (bouwvergunning en de vestiging van een kleine meubelmakerij) verlenen aan de buren van toenmalig wethouder Teus van Houwelingen aan de Minkeloos in Noordeloos.

Van Houwelingen was het daar, om meerdere redenen, niet mee eens. Dit leidde tot een onwerkbare relatie binnen het college, waarop Van Houwelingen afscheid nam als wethouder.

Rechter

Woensdag deed de rechter uitspraak op het door Van Houwelingen ingestelde beroep tegen de vergunning. De vergunning wordt vernietigd. Aan de inhoudelijke bezwaren van Van Houwelingen en nog een buurman wordt door de rechtbank niet eens toegekomen, omdat de vergunning onbevoegd is verleend.

"B&W heeft ten onrechte het terrein naast de loods niet meegerekend als bedrijfsruimte, waardoor de oppervlakte veel meer is dan 250 vierkante meter", stelt Teus van Houwelingen. "Bij een bestemmingswijziging met die oppervlakte moet de gemeenteraad instemming verlenen alvorens het college verder kan met de procedure."

Gemengde gevoelens

De oud-wethouder heeft hier heel gemengde gevoelens bij. "Dit was allemaal niet nodig geweest. Vanaf het begin heb ik gezegd dat dit zo niet kan, maar nooit heeft het college daar met mij over willen praten. Ik ben opgestapt als wethouder, wat niet nodig was geweest, en de buurman zit met een illegale loods achter zijn huis waarin hij zijn bedrijf niet mag uitoefenen. Daarin is ook hij op het verkeerde been gezet door de gemeente."

"Afgelopen weken heb ik veel van het dossier van de gemeente en de omgevingsdienst ontvangen en het beeld wat ik had is daarin bevestigd. Namelijk dat er ook bij de gemeente al heel lang twijfels waren of die vergunning wel verleend kon worden. Kennelijk heeft het college gedacht: laat de rechter het maar zeggen. Tegen dat die met een uitspraak komt zijn wij hier toch al weg."

Repareren

'Het klopt dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over de zaak Minkeloos 6', zo reageert een woordvoerder van de gemeente Giessenlanden. 'De gemeente heeft hiervan kennisgenomen. De rechtbank oordeelt de beroepen gegrond en heeft de vergunning vernietigd vanwege een fout in de procedure. Inhoudelijke beoordeling van de vergunning door de rechter heeft nog niet plaatsgevonden. De gemeente wil deze procedurefout op korte termijn repareren, zodat beide partijen zo snel mogelijk duidelijkheid hebben.'