Vrijwel jaarlijks worden er veranderingen doorgevoerd in de zorgverzekeringen, die voor het nieuwe jaar worden aangeboden. Ook voor 2019 verandert het nodige in de zorg! Wellicht heb je deze plannen al voorbij zien komen tijdens Prinsjesdag en de daaropvolgende debatten in september.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze veranderingen, om wijzigingen in je zorgverzekering tijdig door te geven aan je verzekeraar. Wist je dat het maar eens per jaar mogelijk is om over te stappen naar een andere verzekeraar voor je zorgverzekering? Dit dien je voor de jaarwisseling door te geven!

Tip: een zorgverzekering vergelijken alleen is vaak niet voldoende. Kijk ook eens naar de mogelijkheden om je dekking uit te breiden met aanvullende verzekeringen.

Zorgpremie zal in 2019 duurder worden

Mede door de toename in het totaal aan zorgkosten in Nederland zal de zorgpremie in 2019 toenemen. Helemaal onverwacht komt die verhoging niet! Sinds 2014 is de zorgpremie ieder jaar verhoogd. Waar de zorgpremie in 2014 nog op 1.098 euro per jaar lag, zal deze in 2019 al op 1.432 euro uitkomen. Dit is ten opzichte van 2018 een verhoging van 124 euro per jaar, per persoon (zorgpremie 2018: 1.308 euro). In tegenstelling tot de zorgpremie, wordt het eigen risico niet verhoogd in 2019. Deze blijft net als in 2018 op 385 euro staan.

Een geschikte zorgverzekering voor 2019 vinden

Om jezelf goed te beschermen tegen hoge financiële lasten voor medische zorg, is het verstandig om ruim voor 2019 verzekeringen met elkaar te vergelijken. Een zorgverzekering voor 2019 vind je het makkelijkste, door gebruik te maken van een online vergelijkingstool. Heb je liever contact met een verzekeraar? In dat geval kun je een verzekeringsadviseur vragen om hulp. Dit brengt in veel gevallen echter onnodig hoge kosten met zich mee. Vanuit een vergelijkingstool kun je doorgaans direct een geschikte zorgverzekering afsluiten. In sommige gevallen bieden deze tools ook de mogelijkheid aan om aanvullende verzekeringen met elkaar te vergelijken.