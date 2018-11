Officieel startsein laatste fase nieuwbouwwijk 't Zouweveld in Ameide

AMEIDE • Ontwikkelcombinatie 't Zouweveld, bestaande uit projectontwikkelaars Vazet en Herkon, gaf woensdag het officiële startsein voor de realisatie van de laatste fase van nieuwbouwwijk 't Zouweveld in Ameide.

Om dit moment te vieren sloeg wethouder Maks van Middelkoop van de gemeente Zederik, in aanwezigheid van kopers en projectbetrokkenen, de feestelijke paal.

Zouweboezem

Aan de rand van Ameide, grenzend aan natuurgebied de Zouweboezem, ligt de wijk 't Zouweveld. 'De wijk biedt aan eenieder wat wils', meldt Herkon in een persbericht. 'Zo zijn hier de afgelopen jaren al een zorgcomplex en woningen gerealiseerd. Op dit moment worden de twee appartementengebouwen 'Purperreiger' en 'Roerdomp' gebouwd. Met de nieuwbouw van de laatste woningen wordt de nieuwbouwwijk voltooid.'

Deze laatste fase gaat om vijf patiowoningen, tien rijwoningen en twee twee-onder-een-kap woningen. 'Er was veel interesse voor zowel de appartementen als de grondgebonden woningen in 't Zouweveld, alle woningen zijn dan ook inmiddels verkocht.'

Bikker

De woningen zullen naar verwachting eind 2019 worden opgeleverd. Architektenbureau Bikker uit Groot-Ammers was verantwoordelijk voor het ontwerp. De bouw is in handen van Bouwonderneming Stout.