Personeelstekort in regio loopt verder op; aantal werkloosheidsuitkeringen daalt

REGIO • Het personeelstekort in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond loopt op. Dat constateert het UWV.

Door niet passende kwalificaties, werkervaring en/of de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden, zijn vacatures moeilijk vervulbaar. 'Die mismatch tussen vraag en aanbod plaatst arbeidsmarktpartijen voor grote uitdagingen', stelt het UWV in een persbericht.

Gebrek

Er is een groot gebrek aan accountants, procesoperators, werkvoorbereiders en calculators, timmerlieden, monteurs en installateurs, medewerkers klantenservice en docenten en leerkrachten, blijkt uit Regio in Beeld 2018, de jaarlijkse UWV-arbeidsmarktanalyse.

Dit rapport maakt inzichtelijk welke vacatures moeilijk vervulbaar zijn voor werkgevers. Medio 2018 waren er gemiddeld 23.400 vacatures in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond. Tegelijkertijd zijn er nog 28.092 mensen met een uitkering die aangewezen zijn op werk. 'Om een match tot stand te brengen kan een aanvullende training of scholing uitkomst bieden.'

Uitkeringen

Het aantal werkloosheidsuitkeringen gaat steeds verder naar beneden. Eind oktober 2018 verstrekte UWV in Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 28.092 WW-uitkeringen: een daling van 1,5 % ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is kleiner dan het landelijk gemiddelde van 1,7 procent.

Het WW percentage – het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking- is in Drechtsteden (2,7%) en Gorinchem (2,2%) ook lager dan het Nederlands gemiddelde (3,0%). Het WW-percentage van Rijnmond (3,2%) ligt wél bijna op het niveau van het landelijk gemiddelde.

Techniek

De dalingen komen vooral door de afname van werkzoekenden in de techniek of bedrijfseconomische beroepen. De procentuele afname is echter het grootst bij de pedagogische beroepen.