Vragen ChristenUnie Giessenlanden over verdwijnen ambulancepost Meerkerk

ALBLASSERWAARD • ChristenUnie Giessenlanden wil van het college weten wat de gevolgen voor de aanrijtijden van de ambulance zijn door de verplaatsing van de ambulancepost in Meerkerk naar Schoonrewoerd.

De partij wil van burgemeester en wethouders weten of de aanrijtijden in Giessenlanden weten of deze in de nieuwe situatie binnen de wettelijk gestelde grenzen blijven. 'Zo nee: welke maatregelen neemt de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht of de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid om de risico's van deze ongewenste situatie te beperken? En op welke manier heeft het college actie ondernomen om de risico's van deze ongewenste situatie te beperken?'.