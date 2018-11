Auto te water langs Middenpolderweg in Streefkerk; voor leven bestuurder wordt gevreesd

STREEFKERK • Een man is in de nacht van woensdag op donderdag met zijn auto te water geraakt langs de Middenpolderweg tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk.

De automobilist is door agenten uit de auto getrokken en op de kant gereanimeerd. Behalve de politie, kwamen ook de brandweer, ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is al reanimerend per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Voor zijn leven wordt gevreesd.

Het ongeval gebeurde even na middernacht. Wat er precies mis is gegaan, wordt door de politie onderzocht. Aan de hand van de sporen lijkt het erop dat de auto richting Groot-Ammers reed, op de verkeerde weghelft is beland en via de berm in het water terecht is gekomen. Vooralsnog gaan de hulpdiensten uit van een eenzijdig ongeval.

Duikers

Om uit te sluiten dat er nog meer slachtoffers in het water zouden liggen, hebben de duikers en de mensen van het oppervlaktereddingsteam van brandweer Nieuw-Lekkerland in de sloot en in en rondom de auto gezocht. Er werd niemand aangetroffen. Verkeersongevalsspecialisten gingen ter plaatse om het ongeval verder te onderzoeken.