Koninklijke onderscheiding voor Jan den Hartog uit Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Jan den Hartog uit Nieuwpoort werd woensdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In Het Arsenaal te Nieuwpoort speldde burgemeester Dirk van der Borg hem de onderscheiding op.

Den Hartog is in het dagelijks leven werkzaam als hoofd van de afdeling Milieu van het constructiebedrijf 'Mourik Techniek BV'. Van 1969 tot 1993 was hij actief lid en bestuurslid van de volleybalvereniging VC WIK-Groot- Ammers. Van 1994 tot 2019 maakte hij deel uit van van de vrijwillige brandweer Molenwaard, post Nieuwpoort.



Vanaf 1995 is hij daarnaast vrijwilliger bij de hervormde gemeente in Nieuwpoort. Jan den Hartog is actief als koster en beheert de geluidsinstallatie. Daarnaast is hij gastheer, regelt hij de opbouw van de kerkzaal, ondersteunt hij de doop van mensen, verzorgt hij de collecte en luidt hij de klokken voorafgaande aan de eredienst.