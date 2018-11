VVD Vijfheerenlanden ziet coalitie met SGP niet zitten

VIJFHEERENLANDEN • VVD Vijfheerenlanden stapt niet in een coalitie met de SGP als de mannenbroeders vasthouden aan hun strakke standpunt met betrekking tot de zondagsopenstelling van winkels. Lijsttrekker Hanneke van der Leun zei dat gisteravond tijdens het slotdebat in theater Helsdingen in Vianen.

Vooral in Vianen voelde de VVD zich de afgelopen 4,5 jaar met handen en voeten gebonden aan het coalitie-akkoord uit 2014 waarin de SGP een verdere verruiming van de winkeltijden had tegengehouden. De partij stemde om die reden in 2016 nog tegen een koopzondag-motie van D66. VVD is nu voor de verkiezingen veel duidelijker. De partij vindt dat de ondernemers zelf moeten bepalen of zij wel of niet op zondag opengaan. Ook SGP -bij monde van lijsttrekker Arie Keppel- wijkt niet af van zijn principiële 'nee'. Voor de VVD is dit een zogenaamd breekpunt.

CDA, een andere waarschijnlijke coalitiepartij, is ook voor een verdere verruiming van de zondagsopenstelling. Maar die partij wil dat graag per kern regelen. Dat geldt ook voor VHL Lokaal, die zich tot nu toe niet expliciet had uitgesproken over dit onderwerp.

D66 en PvdA zijn voor verdere verruiming, evenals GroenLinks. ChristenUnie is tegen meer koopzondagen, maar lijsttrekker Tirtsa Kamstra verklaarde dat het onderwerp geen breekpunt zal zijn tijdens coalitie-onderhandelingen.

Het debat in de gloednieuwe theaterzaal van Helsdingen werd professioneel geleid Bas van Werven (BNR Nieuwsradio) en de uit Vianen afkomstige Maaike Timmerman (Goedemorgen Nederland). Aan het debat werd deelgenomen door de lijsttrekkers Joop van Montfoort (PvdA), Marie de Jong-Middelkoop (CDA), Arie Keppel (SGP), Tirtsa Kamstra (ChristenUnie), Hanneke van der Leun-Schout (VVD), Christa Hendriksen (D66) en Erik van Doorn (GroenLinks). John van de Velden (VHL Lokaal) verving de zieke Teus Meijdam.

Het politieke slotdebat werd georganiseerd door de kersverse stichting Licht op Vianen, in samenwerking met nieuwsblad Het Kontakt. Het debat werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Vijfheerenlanden. Licht op Vianen wil projecten bedenken en organiseren die inwoners betrekken bij de cultuur, de geschiedenis en de toekomst van Vianen.

Later meer....