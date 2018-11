Robuuste waterberging in Lexmond om extreme hoosbuien op te vangen

LEXMOND • Binnenkort start in Lexmond de aanleg van een waterberging van 0,6 hectare. Het gaat om de locatie achter de brandweerkazerne aan de Driemolenweg.

De waterberging is bedoeld om extreme hoosbuien op te vangen. Ook de natuur wordt een handje geholpen. De waterberging is een gezamenlijk project van waterschap Rivierenland en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Met het project dienen gemeente en waterschap verschillende doelen, samen dragen zij de kosten. "Het gebied in de polder Nes grenst aan de bebouwde kom van Lexmond", schrijft waterschap Rivierenland in een persbericht. "Een weiland wordt plas, sloten en duikers worden ruimer. Met de waterberging is de waterhuishouding robuuster; dat helpt om overlast te beperken bij hoosbuien en om water langer vast te houden bij droogte."

Knotwilgen

Tegelijk komen er natuurvriendelijke oevers, wat een impuls betekent voor de natte natuur: vogels, waterplanten, vissen en reptielen krijgen de ruimte. Knotwilgen en vrij uitzicht blijven behouden. Voor het beheer worden bij de brandweer een onderhoudspad en boothelling aangelegd. Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt de uitruk van de brandweer niet gehinderd.

Ook in Ameide wordt gezocht naar eenzelfde oplossing.