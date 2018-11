Alblasserdam houdt avond over bereikbaarheid en ontsluiting

ALBLASSERDAM • De gemeente Alblasserdam nodigt inwoners en andere betrokkenen uit om mee te komen praten over verkeerssituaties in het dorp. Op maandag 26 november zijn er rondetafelgesprekken in cultureel centrum Landvast.

Raadsleden, inwoners en belangenverenigingen krijgen de kans hun mening te geven en mee te denken. De opbrengst van de gesprekken wordt waar mogelijk verwerkt in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Ook weggebruikers die niet in Alblasserdam wonen, maar wel betrokken zijn. zijn welkom.

Vragen die aan de orde komen zijn:

• Hoe verdelen we het (vracht)verkeer evenwichtig over de twee ontsluitingswegen Dam-Ruigenhil en Oude Toreweg?

• Welke opvattingen leven er over de verkeerssituatie op en rondom de Dam-Plantageweg?

• Hoe is de bereikbaarheid van, naar en in het dorp in het algemeen?

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 23 november aanmelden bij Diana Bravenboer via: d.bravenboer@alblasserdam.nl. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Meer informatie

Meer informatie over verkeer en vervoer in Alblasserdam is te vinden op: http://www.alblasserdam.nl/verkeerenvervoer