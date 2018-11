Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen Molenlanden

MOLENWAARD/GIESSENLANDEN • Inwoners van Molenwaard en Giessenlanden zijn op woensdag 21 november welkom in De Spil in Bleskensgraaf voor het bijwonen van de verkiezingsavond voor de nieuwe gemeente Molenlanden.

De gemeenten maken in De Spil de tussenstanden en voorlopige uitslagen bekend. Inwoners kunnen in de zaal terecht vanaf 21.00 uur. De tussenstanden worden ook bekendgemaakt via de social mediakanalen van de gemeenten.

Parkeren

Het adres van De Spil is: Willem van den Heerikweg 1. Parkeren kan op het Melkwegplein.

Kieskompas

Inwoners die nog niet weten op welke partij zij willen stemmen, kunnen gebruik maken van het online kieskompas: https://molenlanden.kieskompas.nl/nl/#!/

Herindeling

De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard vormen per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Molenlanden. Vanwege de herindeling deden beide gemeenten niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. De verkiezingen voor alle herindelingsgemeenten worden gehouden op 21 november.