Ambulancepost Meerkerk verdwijnt, nieuwe post in Schoonrewoerd

VIJFHEERENLANDEN • De ambulancepost voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden komt te staan in Schoonrewoerd, met een extra steunpunt op Lakerveld in Lexmond. De huidige post in Meerkerk verdwijnt.

Door de herindeling komen de huidige Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik in de provincie Utrecht te liggen. Het gevolg is dat de spoedzorg voor deze huidige Zuid-Hollandse gemeenten overgaat van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid naar de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU).

De huidige post Meerkerk ligt aan de rand van de gemeente Vijfheerenlanden en dat is volgens de RAVU niet ideaal voor de aanrijtijden. 'Het ritje van Meerkerk naar bijvoorbeeld Leerdam gaat over smalle polderweggetjes, waar niet hard kan worden gereden.'

Sneller

Via de posten in Schoonrewoerd en Lexmond kunnen alle kernen van de Vijfheerenlanden volgens de RAVU beter en sneller worden bediend. De twee posten worden in eerste instantie ingericht voor vijf tot tien jaar. Vanuit de bestaande post in Nieuwegein blijft de RAVU ook volgend jaar de ambulancezorg bieden aan inwoners van Vianen en Zijderveld.

Volgens de RAVU gaat er voor bewoners in Leerdam, Zederik en Vianen niets veranderen. 'De kwaliteit van de ambulancezorg blijft op hetzelfde niveau staan. Wanneer bewoners spoedeisende hulp nodig hebben, bellen zij net als nu naar 112. Telefoontjes worden dan doorgeschakeld naar de meldkamer van de RAVU.'