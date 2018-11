Ludieke videoreeks CDA Molenlanden: 'Jongeren moeten gaan stemmen'

MOLENLANDEN • CDA Molenlanden lanceert de komende week, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november, een reeks ludieke video's om inwoners wegwijs te maken bij het CDA.

Jan-Arie Koorevaar van het CDA neemt de kijkers de komende weken in de video's aan de hand. "Samen met Gerjan van Beeldbruis hebben wij een vlotte serie bedacht om op een laagdrempelige manier uit te leggen waar wij voor staan en dat het belangrijk is om te gaan stemmen. Deze serie richt zich echt op de jongeren en de kiezer die niet weet of hij of zij gaat stemmen", licht Jan Arie toe.

Het eerste item staat in het teken van Dagmar (18) en Engel (81) uit Nieuw-Lekkerland, de jongste en oudste kandidaat op de lijst van het CDA. "Zij hebben de camera vastgepakt en leggen in een notendop uit waar het CDA voor staat en wat het CDA bijzonder maakt."

10-puntenplan

Hij vervolgt: "Doordat het CDA vanuit elk dorp, vanuit elke leeftijd, vanuit allerlei verschillende achtergronden vertegenwoordigd is, heeft CDA Molenlanden een goed passend 10-puntenplan kunnen opstellen. Het CDA heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat elk dorp een regisseur kan gebruiken: het gezicht van de gemeente dichtbij. Hoe het hele 10-puntenplan precies in elkaar steekt leggen we ook in de video's uit."

Meer info is te vinden op de social media van CDA Molenlanden of cdamolenlanden.nl.