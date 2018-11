Molenlanden: braaf lijsttrekkersdebat zonder echte winnaar

GIESSENBURG • Vriendelijke lijsttrekkers die keurig op hun beurt wachten en hun opponenten rustig hun zegje laten doen; het lijsttrekkersdebat in Molenlanden leverde maandag weinig tot geen vuurwerk op.

Maandag, De Til in Giessenburg. De zaal zit helemaal vol en niet alleen met sympathisanten van de zeven kopmannen en de ene kopvrouw van de politieke partijen. Op de vraag van Rick den Besten van Het Kontakt, die samen met Kees de Waard van Klokradio de avond leidt en presenteert, wie de keuze nog niet bepaald heeft, gaan tientallen handen de lucht in.

"We doen dit dus niet voor niets", constateert Den Besten. Ook via de livestream op de site van Het Kontakt kijken nog eens ruim vierhonderd belangstellenden mee.

Vuur

Met één op één-debatten en het reageren op vragen via Twitter en vanuit de zaal worden de lijsttrekkers uitgedaagd hun standpunten naar voren te brengen en hun politieke tegenstanders verbaal te lijf te gaan. Het eerste gaat meer dan goed, het tweede blijft wat uit. Braaf laten ze elkaar uitpraten en houden ze zich aan de spelregels die hen zijn opgelegd. Voor het vuur in het debat zou wat burgerlijke ongehoorzaamheid niet verkeerd zijn geweest.

Smaakmaker is, of je het met hem eens bent of niet, ontegenzeggelijk Florens van der Spek van Jezus Leeft. Af en toe onvervalst evangeliserend en met onverwachte uitspraken weet hij de aandacht te trekken. Een goed voorbeeld is zijn reactie op hoe er om moet worden gegaan met de spanning tussen woningbouw en molenbiotopen. "Wij zien liever een molen dan een moskee", laat hij weten.

Startersleningen

Woningbouw, het is één van de vier gespreksonderwerpen. Dat er gebouwd moet worden, daar is iedereen het over eens. De manier waarop loopt wel uiteen. Ad van Rees (CDA) wijst op de kansen van Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO), terwijl Harry Stam (ChristenUnie) pleit voor thuishuizen, hofjes en starters- en blijversleningen voor starters en ouderen.

Vooral de VVD en Progressief Molenlanden blijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Bram Visser (VVD): "Wij kijken naar de markt en als gemeente willen we alleen faciliteren en stimuleren." En Paul Verschoor (Progressief Molenlanden): "De VVD slaat de spijker helemaal mis. De gemeente moet veel meer het initiatief nemen, zelf gronden kopen en zorgen dat gebouwd wordt voor mensen met een smalle beurs en jongeren."

De Hoeken

In het kielzog van dit thema komt het veelbesproken landgoed De Hoeken in Hoornaar aan bod. De reacties zijn eensgezind: het huidige plan heeft bij de partijen geen draagvlak. Doe Mee Molenlanden! had al eerder laten weten überhaupt niets in dit plan te zien, gezien het verzet vanuit het dorp.

Met name CDA, VVD en SGP zijn wat voorzichtiger. Van Rees: "Het juiste plan hebben we nog niet gezien." En Corné Egas (SGP): "Voldoende draagvlak is heel belangrijk. Dat is er volgens ons nu nog niet voor De Hoeken. Daarom gunnen we de tijd aan de mediation tussen de partijen."

Felheid

Via Twitter komt in de pauze de vraag waarin de twee lokale nieuwkomers Doe Mee! Molenlanden en Progressief Molenlanden nu van elkaar verschillen. "Wij zijn enige echte lokale partij, zonder een christelijke, sociale of liberale achtergrond. Iedereen kan met ons meedoen", reageert Joke Stravers, samen met Berend Buddingh' lijsttrekker van Doe Mee!.

Dat zorgt voor een stukje felheid in het debat. Want de andere partijen laten nadrukkelijk weten zich ook voor iedereen in te zetten. Bram Visser: "En onze banden met de landelijke partij zijn handig om in te zetten als je een probleem hebt waar we de landelijke overheid voor nodig hebben."

Vlees noch vis

Paul Verschoor benadrukt dat Progressief Molenlanden juist wel een koers kiest. "Wij bedrijven politiek vanuit een voluit linkse visie. Doe Mee! is vlees noch vis; wij hebben duidelijke sociale uitgangspunten."

Geurt Mouthaan