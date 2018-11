Wijngaarden krijgt een dorpsplein

WIJNGAARDEN • Op initiatief van de klankbordgroep Wijngaarden wordt het huidige schoolplein getransformeerd naar een dorpsplein.

Het bewonersinitiatief is ingediend in samenwerking met de school, de samenleving en het bedrijfsleven van Wijngaarden. Wethouder Paul Verschoor: ''Dit initiatief is een prachtige impuls voor de leefbaarheid van Wijngaarden. Het toekomstige plein wordt een ontmoetingsplek voor de gehele gemeenschap, van jong tot oud.''

In december wordt er gestart met de werkzaamheden, waarbij de inwoners van het dorp zelf ook aan de slag gaan.