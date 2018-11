Automobilist uit Lopik rijdt 64 kilometer te hard in Langerak

LANGERAK • Een 35-jarige bestuurder uit Lopik moest afgelopen weekend zijn rijbewijs inleveren omdat hij veel te hard reed in Langerak.

Bij een snelheidscontrole van de politie op de Wielweg reed hij 124 kilometer per uur, terwijl zestig daar het maximum is.

Er werd zaterdag en zondag op meerdere plekken in de Alblasserwaard gecontroleerd. Een automobilist reed op de N216 bij Goudriaan 116 kilometer per uur en een andere bestuurder haalde 106 kilometer per uur op de Melkweg in Langerak, waar zestig is toegestaan.