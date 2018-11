Jaarlijkse tentoonstelling Goed Gezien-Goed bekeken trekt veel belangstellenden

GROOT-AMMERS • Afgelopen weekend heeft Goed Gezien-Goed Bekeken de jaarlijkse Amateurkunsttentoonstelling gehouden in het Hervormd Centrum in Groot-Ammers. De tentoonstelling werd goed bezocht.

Op donderdagavond werd de tentoonstelling door Burgemeester Dirk van der Borg geopend. Hij bekende ook wel eens te tekenen, maar nog wat wilde oefenen vóór hij mee gaat doen met de tentoonstelling van Goed Gezien – Goed Bekeken. Als bedankje voor zijn openingshandeling kreeg hij naast een fles wijn ook een paar potloden van de vereniging.

Na zijn inleiding heeft de burgemeester de prijzen de het Scholenproject uitgereikt. De eerste prijs was voor Hidde Linnewever van obs De Ammers in Groot-Ammers, de tweede prijs was voor Aimée Benschop van cbs Eben Haëzer in Groot-Ammers en het brons was voor Wietse van Kralingen van cbs Rehoboth in Groot-Ammers.

Quiz

Nadat de scholen een bezoek hadden gebracht aan de tentoonstelling, werd er ook een prijswinnaar getrokken uit alle inzendingen voor de quiz die zij tijdens het bezoek hadden gemaakt. Deze prijs werd gewonnen door Femke Wielenga van OBS De Boomgaard uit Streefkerk. Zij was niet in de gelegenheid om haar prijs op te halen, maar krijgt hem thuis bezorgd.

Tijdens de tentoonstelling konden bezoeker loten kopen, waarmee zij een zelfgekozen kunstwerk konden winnen. Op zaterdagmiddag om 17.00 uur werd de winnaar van de verloting bekend: Lia van der Spoel uit Groot-Ammers won het schilderij van Nellie van der Steen.